Κοινωνία

Μαυροειδάκος στον ΑΝΤ1: δεν μπορεί μια μεμονωμένη περίπτωση να αμαυρώνει το αστυνομικό σώμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ΓΓ Ειδικών Φρουρών για την καταγγελία ότι ειδικός φρουρός απήγαγε και εκβίασε επιχειρηματία, αλλά και για την κλοπή όπλου από αστυνομικό στα Εξάρχεια.