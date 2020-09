Οικονομία

Αντίστροφη μέτρηση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ

Το σχετικό κονδύλι θα υπερβαίνει το 1 δις, ενώ διευρύνονται οι δυνητικά δικαιούχοι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας για τον τρίτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής η οποία θα ξεπεράσει το 1 δις ευρώ και θα δώσει «ανάσα» κυρίως στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με πολλές από αυτές να μην είδαν ακόμα και την καλοκαιρινή περίοδο ενίσχυση του τζίρου τους μετά και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι δικαιούχοι του νέου κύκλου θα είναι περισσότεροι καθώς θα προστεθούν και όσοι δεν έχουν ταμειακή μηχανή και ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο και οι εποχικές επιχειρήσεις. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «αποκαλυφθούν» και οι προϋποθέσεις για όσους θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση από το Δημόσιο.

Σε αυτά, μεταξύ άλλων, θα είναι η μείωση του τζίρου έως και τον Αύγουστο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όσοι λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ δεν θα μπορούν να προβούν σε απολύσεις έως το τέλος του έτους αντί το τέλος Οκτωβρίου που ίσχυε για τους δύο πρώτους κύκλους, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για την πορεία των τουριστικών εσόδων τον Αύγουστο, που είναι και ο πιο κρίσιμος μήνας του έτους, κινήθηκαν στο 1,5 δις ευρώ όταν πέρυσι είχαν φτάσει στα 4,18 δισ. ευρώ. Βέβαια κανείς φυσικά δεν ανέμενε να φτάσουν σε αυτό το ποσό. Ο Ιούλιος φαίνεται να έκλεισε στα 800 εκατ. ευρώ ενώ τα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 680 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας αθροιστικά το ποσό για το 8μηνο του έτους στα 3 δισ. ευρώ.

Στελέχη της τουριστικής αγοράς εκτιμούν ότι η αύξηση κρουσμάτων που παρατηρήθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχε αρνητική επίδραση στη ψυχολογία των πολιτών.