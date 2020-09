Οικονομία

Τι θα περιλαμβάνει το “καλάθι” του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Σταυρόλεξο… για δυνατούς λύτες οι παροχές εν μέσω πανδημίας. Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αναμένεται να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης.

Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη.

Τον πήχη των προσδοκιών έχουν κρατήσει χαμηλά τις τελευταίες εβδομάδες τόσο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας όσο και ο αναπληρωτής Θεόδωρος Σκυλακάκης ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως το οικονομικό επιτελείο επικεντρώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην αναζήτηση «έξυπνων» μέτρων στήριξης των εισοδημάτων και της απασχόλησης, χωρίς να φουσκώνουν περαιτέρω, σε μόνιμη βάση τα ελλείμματα.

Φέτος, η πανδημία επέβαλε στην ευρωζώνη συνθήκες απόλυτης δημοσιονομικής ελευθερίας. Παρότι στους κόλπους του οικονομικού επιτελείου επικρατεί η πεποίθηση πως σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει ολική επαναφορά σε στόχους και κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας σε καμία χώρα της ευρωζώνης το 2021 και η δημοσιονομική πολιτική θα παραμείνει επεκτατική, περιθώρια «να ξεφύγουμε» όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχουν, σύμφωνα με το euro2ay.gr.

Ενδεικτικές των σχεδιασμών του οικονομικού επιτελείου είναι οι δηλώσεις του Θ. Σκυλακάκη στον Σκάι, όταν ρωτήθηκε για τα νέα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.

«Έχουμε βρει το δημοσιονομικό χώρο για όλες τις εξαγγελίες» είπε ο υπουργός για να προσθέσει πως «οι όποιες ανακοινώσεις, αφορούν το 2020 και το 2021». Ο ίδιος εξήγησε πως δεν μπορεί να γίνει μακροχρόνιος προγραμματισμός, όσο δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης της πανδημίας και δεν έχουν μετρηθεί τα «απόνερα». Ο δρόμος για φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να ανοίξει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των παρεμβάσεων, αναφέρουν οι - μετρημένες- πληροφορίες θα έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Το προηγούμενο διάστημα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ενώ εάν δεν είχε ενσκήψει η πανδημία, με βάση τις εξαγγελίες θα είχαμε ήδη από το καλοκαίρι μια πρώτη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης θα μειωθούν το 2021 αναφέρουν οι πληροφορίες, αλλά πόσο, για πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα το αποκαλύψει ο Πρωθυπουργός.

Στο μέτωπο των φορολογικών ελαφρύνσεων σε εκκρεμότητα παραμένει και η άσκηση προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών η οποία θα άνοιγε (στον προ πανδημίας σχεδιασμό) το δρόμο για νέες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Η άσκηση επανέρχεται στο τραπέζι του 2021 εάν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές με φόντο την πανδημία ενώ το πακέτο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να συμπληρωθεί με ανακοινώσεις για στήριξη της ρευστότητας στην οικονομία (10 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους σύμφωνα με δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα στον Real FM), με άμεση καταβολή των αναδρομικών 1,4 δισ. ευρώ σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και νέες παρατάσεις στην ισχύ έκτακτων μέτρων όπως για παράδειγμα οι μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένους κλάδους.