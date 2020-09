Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Μπαπέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τον αγώνα με την Κροατία, είναι δεδομένο πως ο 21χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν θα απουσιάσει και από το παιχνίδι με τη Λανς για τη Ligue 1.

Ο Γάλλος αστέρας, Κιλιάν Μπαπέ, διαγνώστηκε θετικός στον ιό COVID-19 και θα απουσιάσει από την σημερινή αναμέτρηση των «πετεινών» με την Κροατία, για το Nations League.

Ο νεαρός Γάλλος επιθετικός, που πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας (7/9), πριν πάρει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, είναι ο έβδομος παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Τέθηκε εκτός του γκρουπ απ' τη στιγμή που λάβαμε τα αποτελέσματα, στο τέλος της προπόνησης, πριν επιστρέψει στο σπίτι του το απόγευμα. Όπως όλη η υπόλοιπη ομάδα, έτσι κι ο Μπαπέ, έκανε αρχικά τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, τα οποία επανέλαβε την Τετάρτη (2/9) στο πλαίσιο του αγώνα με τη Σουηδία, όπως επιτάσσουν οι κανονισμοί της UEFA, τα οποία ήταν αρνητικά» ανέφερε η γαλλική ομοσπονδία.

Εκτός από τον αγώνα με την Κροατία, είναι δεδομένο πως ο 21χρονος επιθετικός θα απουσιάσει και από το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Λανς για τη Ligue 1 (Πέμπτη 10/9), μαζί με άλλους έξι συμπαίκτες του στην Παρί, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω η παρουσία του και στο κλασικό ντέρμπι με τη Μαρσέιγ, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (13/9).

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γαλλικής Λίγκας, κάθε παίκτης που ανιχνεύεται θετικός στον κορονοϊό, θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα οκτώ ημερών.

Για τη δε Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, αυτό ήταν το τέταρτο κρούσμα του ιού Covid-19 τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τον αποκλεισμό των Πολ Πογκμπά, Χουσέμ Αουάρ και Στηβ Μανταντά.