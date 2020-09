Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξάνεται ανησυχητικά ο αριθμός των νοσηλευόμενων

Τετραπλασιάστηκε ο αριθμός τους μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι μισοί από αυτούς στην Αττική.

Σε μικρή απόσταση από το «φράγμα» των 300 νοσηλευόμενων με λοίμωξη Covid-19 στα νοσοκομεία αναφοράς βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα της χώρας. Εχθές, σύμφωνα με τη σχετική καταγραφή, νοσηλεύονταν στα νοσηλευτικά ιδρύματα 292 ασθενείς, εκ των οποίων οι 44 ήταν διασωληνωμένοι.

Μάλιστα, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 43 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές σε ένα μόνο νοσοκομείο, στον «Ευαγγελισμό». Ένας από τους 22 ασθενείς που εισήχθη στο μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αττικής ήταν και ο 25χρονος από το Μπαγκλαντές ο οποίος όπως έγραψε το protothema.gr ήταν περιπατητικός ασθενής, δηλαδή πήγε μόνος του στο νοσοκομείο και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ήταν επείγουσα η διασωλήνωσή του.

Μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, την περασμένη Τρίτη, στα νοσοκομεία, τόσο σε κλινικές όσο και σε ΜΕΘ Covid-19, ο αριθμός των ασθενών ήταν 238, δηλαδή σε μία εβδομάδα οι σοβαρά νοσούντες αυξήθηκαν κατά 54 και όσοι χρειάστηκαν διασωλήνωση κατά 7 (ήταν 37 και έφθασαν τους 44).

Η δε παράθεση των στοιχείων για τις νοσηλείες με τη νόσο Covid-19 περίπου έναν μήνα νωρίτερα, δηλαδή στις 6 Αυγούστου, είναι απολύτως ενδεικτική της ραγδαίας επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας: στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου οι ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 στα νοσοκομεία ήταν μόλις 72. Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες ο αριθμός τους υπερτετραπλασιάστηκε.

Κατά το ίδιο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους 79 άνθρωποι – αριθμός που αποτυπώνει την βαριά επίπτωση του κορονοϊού. Αλλά και οι διασωληνωμένοι αυξήθηκαν δραματικά: ήταν 14 την πρώτη εβδομάδα του περασμένου μήνα και πλέον έχουν φθάσει τους 44. Μάλιστα, από αυτούς οι περισσότεροι (29) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 65 χρόνων και άνω, οι 12 είναι ηλικίας 40-64 χρόνων και ένας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18 -39 χρόνων.

Το 50% των νοσηλευόμενων στην Αττική

Η μεγάλη κυκλοφορία του κορονοϊού στην Αττική αποτυπώνεται στα στοιχεία των εισαγωγών και των νοσηλειών. Στο λεκανοπέδιο τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν 1.992 κρούσματα, ενώ άλλα 608 έχουν καταγραφεί τον τρέχοντα μήνα. Στις κλινικές Covid-19 των νοσοκομείων του λεκανοπεδίου βρίσκονται σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου 157 ασθενείς. Πριν από έναν μήνα ο αριθμός τους ήταν μόλις 30. Άλλοι 55 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ΜΑΦ και Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων στην Αττική.

Τα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Σωτηρία, Παμμακάριστος, Θριάσιο, Αττικόν, σηκώνουν το μεγάλο βάρος της περίθαλψης και νοσηλείας των ανθρώπων που ασθενούν με τη λοίμωξη Cοvid-19, ενώ με την ίδια ετοιμότητα και αυταπάρνηση έχουν μπει σε αυτή τη μάχη και άλλα νοσοκομεία, όπως το Σισμανόγλειο και το Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας.

Άλλοι 85 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, στην οποία όπως φαίνεται ανακόπηκε η μεγάλη και ταχεία εξάπλωση του ιού με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων τον περασμένο μήνα. Η περιοχή μετρά πια σε καθημερινή βάση συνεχώς μειούμενο αριθμό νέων κρουσμάτων.

Στα νοσοκομεία αναφοράς της Κρήτης, η οποία συγκαταλέγεται στις επιβαρυμένες από τον κορονοϊό περιοχές, νοσηλεύονταν μέχρι και χθες 11 ασθενείς. Άλλοι 12 ασθενείς βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και 9 ασθενείς σε εκείνο των Ιωαννίνων.