ΗΠΑ: Γυμνοί διαδηλωτές με κουκούλες διαμαρτυρήθηκαν για τον θάνατο Αφροαμερικανού

Έξι γυμνοί ή ημίγυμνοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Ρότσεστερ, στη Νέα Υόρκη, φορώντας στα κεφάλια τους λινές κουκούλες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ντάνιελ Προυντ, τον Αφροαμερικανό που πέθανε εκεί τον Μάρτιο, αφού αστυνομικοί του πέρασαν στο κεφάλι μια κουκούλα, ενώ ήταν γονατισμένος, γυμνός και δεμένος στον δρόμο.

Η κινητοποίηση αυτή έγινε ενώ συνεχίστηκαν, για πέμπτη νύχτα, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ρότσεστερ που έληξαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια και χωρίς να γίνουν συλλήψεις.

Οι έξι διαδηλωτές κάθισαν, υπό βροχή, φορώντας στα κεφάλια τους λευκές κουκούλες. Κάποιοι είχαν γράψει στην πλάτη τους το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν», όπως φαίνεται στις εικόνες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Την περασμένη εβδομάδα η οικογένεια του Προυντ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της σύλληψής του, που δείχνει τους αστυνομικούς να του περνούν στο κεφάλι μια κουκούλα, προφανώς για να σταματήσει να φτύνει και να μην τους μεταδώσει τον νέο κορονοϊό. Ο 41χρονος ήταν δεμένος, γυμνός, γονατισμένος στον δρόμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ρότσεστερ Νέας Υόρκης, Μπρούκλιν Νέας Υόρκης, Πόρτλαντ. Όλες είχαν άσχημες νύχτες, όλες διοικούνται αδύναμα από Δημοκρατικούς κυβερνήτες και δημάρχους της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το πιάσατε το νόημα;» έγραψε.

Η Λάβλι Γουόρεν, η δήμαρχος του Ρότσεστερ, απάντησε στην ανάρτηση του προέδρου με μια ανακοίνωση με την οποία επαίνεσε «το πραγματικό πνεύμα» της πόλης της. «Τέλος, ζητώ από όλους τους εμπλεκόμενους να αγνοήσουν τα σχόλια του προέδρου. Είναι σαφές… ότι μοναδική επιθυμία του είναι να δελεάσει τους ανθρώπους να ενεργήσουν με μίσος και να υποκινήσουν τη βία η οποία πιστεύει ότι θα τον ωφελήσει πολιτικά», υποστήριξε.