Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1: Η μάσκα δεν είναι επαρκές μέτρο για τα σχολεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαιτούνται αποστάσεις μέσα στις τάξεις για τους μαθητές, τόνισε η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Τι προτείνει για τα διαλείμματα. «Μείζον θέμα» πως τα παιδιά χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ.