Αποκλειστικά στο “Πρωινό” ο Γιάννης Ζουγανέλης για τον γάμο της κόρης του (βίντεο)

Πως ζήτησε από τον Γιάννη Ζουγανέλη την Ελεωνόρα ο Σπύρος Δημητρίου. Τι είπε για την γνωριμία και τον ρόλο της Σάννυ Μπαλτζή. Οι πρώτες δηλώσεις της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.