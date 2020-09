Παράξενα

Τόκιο: δημόσιες τουάλετες... με στυλ (εικόνες)

Επιτομή του design ...οι δημόσιες τουαλέτες στο Τόκιο.

Εντυπωσίασε το Τόκιο, τον Αύγουστο, όχι με ένα, αλλά με πολλά καινούργια ευφάνταστα design για μια τόσο απαραίτητη διευκόλυνση των κατοίκων μιας μεγαλούπολης (και μάλλον παραγνωρισμένης από τα αρχιτεκτονικά γραφεία ως προς την αισθητική διάστασή της): τη δημόσια τουαλέτα.

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Tokyo Toilet», το αρχιτεκτονικό γραφείο και γραφείο ντιζάιν εσωτερικών χώρων Wonderwall ολοκλήρωσε μέσα στο πάρκο Ebisu τις δημόσιες τουαλέτες «Modern Kawaya», σχέδιο με ευθείες αναφορές στις «τουαλέτες» που ήταν σε χρήση στην Ιαπωνία τη νεολιθική εποχή. «Κατασκευάσαμε έναν “διφορούμενο χώρο”, ο οποίος είναι ταυτόχρονα αντικείμενο και τουαλέτα, συνδυάζοντας τυχαία 15 τοίχους από σκυρόδεμα. Οραματιστήκαμε ένα αντικείμενο που στέκεται ανέμελα στο πάρκο, λες και είναι εξοπλισμός παιχνιδότοπου, παγκάκια ή δέντρα» εξηγεί ο ιδρυτής του γραφείου Masamichi Katayama.

Το πάρκο Ebisu είναι γνωστό και ως «Πάρκο του Χταποδιού» λόγω της κόκκινης σε σχήμα χταποδιού τσουλήθρας που φιλοξενεί. Κατά συνέπεια, ο βραβευμένος με το βραβείο Pritzker – το πιο σημαντικό αρχιτεκτονικό βραβείο παγκοσμίως – αρχιτέκτονας Fumihiko Maki σχεδίασε την «Τουαλέτα-Καλαμάρι». «Επιθυμούσαμε αυτή η διευκόλυνση να λειτουργεί όχι μόνον ως δημόσια τουαλέτα αλλά και ως δημόσιος χώρος που έχει χρήση περιπτέρου σε ένα πάρκο, εξοπλισμένου με δυνατότητα να μπορεί κάποιος να ξαποστάσει» είπε ο αρχιτέκτονας στο Designboom.

Σε μια τριγωνική έκταση στη συνοικία Shibuya στο κέντρο του Τόκιο, η με έδρα τη Νέα Υόρκη ντιζάινερ Nao Tamura στρίμωξε ένα κόκκινο σύνολο δημόσιων τουαλετών, εμπνεόμενη από την παραδοσιακή ιαπωνική μέθοδο τυλίγματος πακέτων για δώρο, την Origata. Η σύλληψη ήταν «στο πνεύμα της φιλοξενίας, σαν συμβολικό δώρο προς τους ξένους επισκέπτες στη Shibuya (σ.σ. το όλο πρότζεκτ είχε να κάνει με την προετοιμασία του Τόκιο να φιλοξενήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες)» εξήγησε η ντιζάινερ στο Dezeen. «Η παλαιά τεχνική δεν είναι μόνον έκφραση ομορφιάς και ετικέτας, αλλά μια από τις πιο υψηλές μορφές τιμής και σεβασμού όταν προσφέρεται στον παραλήπτη» πρόσθεσε.

Δύο δημόσιες τουαλέτες με διαφανή υάλινα τοιχώματα – τα οποία γίνονται αδιαφανή με την είσοδο του χρήστη – σχεδίασε ο επίσης βραβευμένος με βραβείο Pritzker Ιάπωνας αρχιτέκτονας Shigeru Ban. Τα διαφανή τοιχώματα επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να διαπιστώσει κατά πόσον είναι κατειλημμένες αλλά και καθαρός ο χώρος στο εσωτερικό, χωρίς να χρειαστεί να εισέλθει. Με το που μπει και κλειδώσει την πόρτα, τα τοιχώματα γίνονται αδιαφανή εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα. Οι τουαλέτες στο πάρκο Haru-no-Ogawa Community Park έχουν υάλινα τοιχώματα σε πράσινες και μπλε αποχρώσεις για να συμπληρώνουν τα δέντρα ένα γύρω. Οι αποχρώσεις των υάλινων τοιχωμάτων στην εγκατάσταση στο πάρκο Yoyogi Fukamachi Mini Park είναι πορτοκαλί, ροζ και μωβ, αντλώντας έμπνευση από τον εξοπλισμό του παιχνιδότοπου που είναι εκεί κοντά.