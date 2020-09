Life

Χάρι και Μέγκαν πλήρωσαν από την τσέπη τους την ανακαίνιση στο βασιλικό ανάκτορο

Το ζευγάρι κράτησε το σπίτι και επέστρεψε στο Βασιλικό Ταμείο, το μεγάλο ποσό που είχε διατεθεί για την ανακαίνιση.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψαν τα 2,4 εκατομμύρια λίρες που είχαν χρησιμοποιήσει για να ανακαινίσουν ένα σπίτι στην έκταση του Κάστρου του Γουίνδσορ, αφού υπέγραψαν συμβόλαιο με την πλατφόρμα Netflix για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Το Φρόγκμορ Κότατζ έγινε πέρσι η επίσημη κατοικία του ζεύγους. Όμως, αφού ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο ότι θα επιδιώξουν μια επαγγελματική καριέρα εκτός της βασιλικής οικογένειας, ο Χάρι και η Μέγκαν γνωστοποίησαν ότι θα επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν ως επιχορήγηση για την ανακαίνιση του σπιτιού τους.

Ένας εκπρόσωπος του ζεύγους είπε ότι ο Δούκας του Σάσεξ, δηλαδή ο Χάρι, κατέθεσε το ποσό στο ταμείο της Βασιλικής Επιχορήγησης.

Τα χρήματα αυτά «καλύπτουν πλήρως το κόστος της αναγκαίας ανακαίνισης στο Φρόγκμορ Κότατζ, μια ιδιοκτησία της βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο θα παραμείνει κατοικία του Δούκα και της οικογένειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.