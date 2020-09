Οικονομία

Morgan Stanley: η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει νωρίτερα του αναμενομένου

Η αντιμετώπιση της πανδημίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη. Ο κίνδυνος για ισχυρό πληθωρισμό.

Η παγκόσμια οικονομία είναι πιθανόν να επανέλθει στα προ της πανδημίας επίπεδα από τις αρχές του επόμενου τριμήνου, περίπου τρεις μήνες νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με οικονομολόγους της Morgan Stanley.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εξίσωση κορονοϊού και οικονομίας έχει μετατοπιστεί αποφασιστικά από τις πρώτες ημέρες της έξαρσης», ανέφεραν σε σημείωμα σε πελάτες, προσθέτοντας ότι η ανάκαμψη συνέχισε να αποκτά δυναμική καθώς οι χώρες τα πάνε καλύτερα στην αντιμετώπιση του ιού.

Η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να φθάσει τα προς της COVID-19 επίπεδά της στο δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, ενώ οι αναπτυγμένες αγορές ως σύνολο μπορεί να φθάσουν το επίπεδο αυτό στο τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ανέφεραν.

Σε συνδυασμό με τα πρωτοφανή επίπεδα δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης και πιθανές διαταραχές του εμπορίου, η αναμενόμενη ανάκαμψη είναι πιθανόν να συνοδεύεται από ισχυρότερο πληθωρισμό, πρόσθεσαν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley.