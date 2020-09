Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για σχολεία: Προσλήψεις εκπαιδευτικών και 15 μαθητές ανά τμήμα

«Μητσοτάκης και Κεραμέως έχουν καταφέρει να συσπειρώσουν εναντίον τους το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας», υποστηρίζει ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Προσλήψεις εκπαιδευτικών, έως 15 μαθητές ανά τμήμα: η μόνη ασφαλής επιλογή για το άνοιγμα των σχολείων», τονίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσος Ηλιόπουλος.

Όπως αναφέρει ο ίδιος «η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για μια μεγάλη επένδυση στην δημόσια παιδεία, για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια» και καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «ενώ σπαταλά με πρόσχημα την πανδημία δημόσιο χρήμα ακόμα για τα απαραίτητα διαγνωστικά τεστ που χαρίζει σε ιδιωτικές κλινικές, αρνείται να προχωρήσει στις απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ώστε να λειτουργήσουν τμήματα έως 15 μαθητές».

«Αντίθετα, εν μέσω πανδημίας, θα είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που θα αυξήσει τους μαθητές ανά τμήμα. Ο κ. Μητσοτάκης το ομολόγησε κυνικά χθες στη Βουλή. Την ώρα που ήδη εντοπίζονται κρούσματα σε εκπαιδευτικούς η κυβέρνηση δεν έχει προβλέψει την διεξαγωγή των απαραίτητων τεστ τόσο πριν ανοίξουν τα σχολεία όσο και κατά την διάρκεια των μαθημάτων», σημειώνει ο κ. Ηλιόπουλος, υποστηρίζοντας ότι «ακόμα και στο ζήτημα προμήθειας μασκών προχώρησε σε σχεδιασμό παροχής τους με καθυστέρηση και απουσία οργάνωσης, μετά την κοινωνική και πολιτική κατακραυγή».

«Ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Κεραμέως έχουν καταφέρει να συσπειρώσουν εναντίον τους το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι αντιφάσεις της δικής τους πολιτικής τροφοδοτούν τις θεωρίες συνωμοσίας. Τους καλούμε έστω και τώρα να ακούσουν τη φωνή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών και να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια για όλες και όλους», καταλήγει ο Ν. Ηλιόπουλος.