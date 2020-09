Αθλητικά

Ραντεβού ξανά μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γαλλία-Κροατία στο Nations League με πολλά ειδικά στοιχήματα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Η αποψινή αναμέτρηση της Γαλλίας με την Κροατία για το Nations League ξυπνάει μνήμες Μουντιάλ. Πριν από δύο χρόνια, στις 15 Ιουλίου 2018, διεκδικούσαν στη Μόσχα το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στον τελικό επικράτησε με 4-2 η Γαλλία και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου.

Απόψε, στις 21:45, στο Παρίσι, η Γαλλία θέλει να κάνει το 2 στα 2 στο Nations League, μετά την εκτός έδρας νίκη της με 1-0 επί της Σουηδίας, στην πρεμιέρα, με γκολ του Εμπαπέ. Η Κροατία θα προσπαθήσει να αντιδράσει, μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από την Πορτογαλία, στην πρώτη αγωνιστική.

Κόκκινη κάρτα και καταλογισμός πέναλτι

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για το ντέρμπι του τρίτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League, Γαλλία-Κροατία.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ειδικά στοιχήματα:

Ποια ομάδα θα σκοράρει

Γαλλία να κερδίσει 1 από τα 2 ημίχρονα

Κροατία μηδέν παθητικό στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο Over 1,5 γκολ και στα 2 ημίχρονα

Πρώτη κάρτα

Πέναλτι στον αγώνα

Κόκκινη κάρτα

Κόκκινη κάρτα και καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα

Νικητής κόρνερ

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Τελικό Αποτέλεσμα και Goal/No Goal

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και Τελικό Αποτέλεσμα

Τρεις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Στα πρακτορεία συνεχίζονται οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ, με τις προωθητικές ενέργειες Boost 13, Boost Νίκης και Στο Παρά 1, για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Σε όλα τα παιχνίδια οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με την εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.