Πολιτική

Υπηρεσία Ασύλου: εκδόθηκαν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι και το 2018

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τον διαχωρισμό των προσφύγων από τους παράτυπους μετανάστες.

«Η Υπηρεσία Ασύλου προχώρησε στην έκδοση όλων των εκκρεμών υποθέσεων Ασύλου, για αιτήσεις προ της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Στόχος της Υπηρεσίας Ασύλου είναι πλέον ο ταχύς διαχωρισμός προσφύγων από παράτυπους μετανάστες», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και προσθέτει.

«Καλούνται όσοι αιτούντες άσυλο είχαν υποβάλει αίτημα Ασύλου προ της 31/12/2017 να προσέλθουν, προκειμένου να παραλάβουν τις αποφάσεις τους από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου 2020, στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας (Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 182 33). Όσοι υπέβαλαν αίτημα ασύλου εντός του 2018, θα παραλάβουν τις αποφάσεις ασύλου μέσω των κατά τόπους γραφείων Ασύλου, των διοικήσεων των δομών φιλοξενίας ή με συστημένη επιστολή. Τέλος, σημειώνεται ότι για αιτούντες Άσυλο που υπέβαλαν αίτημα το 2019 ή το 2020, αποφάσεις εκδίδονται καθημερινά και επιδίδονται επίσης μέσω των κατά τόπους γραφείων Ασύλου, των διοικήσεων των δομών φιλοξενίας ή με συστημένη επιστολή. Στόχος του Υπουργείου παραμένει η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων ασύλου. Επισημαίνεται ότι ήδη το πρώτο οκτάμηνο του 2020 έχουν εκδοθεί 53.384 αποφάσεις σε σύγκριση με τις 31.958 αποφάσεις για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 (αύξηση 67%)».

«Θετικό για πρώτη φορά το ισοζύγιο αποχωρήσεων-αφίξεων για τη χώρα μας»

Το τελευταίο τρίμηνο, είναι η πρώτη φορά που το ισοζύγιο αποχωρήσεων-αφίξεων στη χώρα μας φέρει θετικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι στο τρίμηνο του καλοκαιριού του 2020 αυξήθηκε κατά 5,4% ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων που ήταν 2.735 άτομα, σε σύγκριση με τα 2.596 που ήταν πέρυσι. Συνολικά από την αρχή του έτους 5.750 άτομα έχουν αποχωρήσει από την χώρα. Επίσης, φέτος στο τρίμηνο του καλοκαιριού καταγράφηκε μείωση κατά 89% των ροών, καθώς πέρσι στο διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου οι αφίξεις ήταν 18.519 και φέτος μόνο 2.076 άτομα.

Επιπροσθέτως, η αποσυμφόρηση των νησιών βρίσκεται εν εξελίξει. Αναλυτικότερα, μειώθηκαν οι διαμένοντες στα ΚΥΤ κατά 38%, ενώ μειώθηκε και ο αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων στα ΚΥΤ κατά 54%. Στο σύνολο των διαμενόντων η μείωση αγγίζει το 34%. Πλέον, στη Λέρο και την Κω διαβιούν λιγότεροι απ’ όσους βρίσκονταν στο νησί τον Ιούλιο του 2019, με την μείωση των διαμενόντων από τις αρχές Ιανουαρίου να ξεπερνά το 50%. Παράλληλα, οι μεταφορές προς την ενδοχώρα το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου Αυγούστου του 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 534% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του έτους έχουν μεταφερθεί από τα νησιά προς τις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας 25.222 άτομα, όταν για το σύνολο του 2019 είχαν πραγματοποιηθεί 21.504 μεταφορές, εκ των οποίων 14.273 το Β’ Εξάμηνο του έτους. Δηλαδή, φέτος μόνο στους πρώτους οκτώ μήνες του 2020, ο αριθμός των μεταφορών που πραγματοποιήθηκε από τα νησιά προς την ενδοχώρα, ξεπέρασε το σύνολο όλων των μεταφορών που έγιναν πέρυσι μέσα σε 12 μήνες.

Επίσης, καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στην έκδοση των αποφάσεων ασύλου. Ειδικότερα, για το τρίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου - Αυγούστου 2020, οι αποφάσεις ασύλου πρώτου βαθμού αυξήθηκαν κατά 109% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι εκκρεμείς αποφάσεις ασύλου (α΄ και β΄ βαθμού) μειώθηκαν κατά 3,1% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Επισημαίνεται ότι εκκρεμούν συνολικά 95.284 αποφάσεις ασύλου, έναντι των 138.653 εκκρεμών αποφάσεων που υπήρχαν τον Δεκέμβριο του 2019. Δηλαδή, μείωση κατά 31,3%.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, δήλωσε τα εξής: “Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο πεδίο του Μεταναστευτικού. Το τελευταίο τρίμηνο (Ιούνιος – Αύγουστος), είναι η πρώτη φορά από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης που οι αποχωρήσεις μεταναστών υπερέβησαν τις αφίξεις. Χάρη και στην δραστική μείωση των ροών κατά 89% αλλά και την αύξηση κατά 5,4% των απελάσεων & μετεγκαταστάσεων, παρά την πανδημία. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται απρόσκοπτα η αποσυμφόρηση των νησιών μας, καθώς μειώθηκαν οι διαμένοντες στα ΚΥΤ κατά 38%. Τονίζουμε την μείωση σε ποσοστό 54% του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν στα Κ.Υ.Τ. των νησιών, ενώ το ΚΥΤ της Μόριας έχει μειωθεί ο αριθμός κατά 67% και όλα τα φιλοξενούμενα ανήλικα μένουν εντός των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ. Και η αποσυμφόρηση επιτυγχάνεται όχι απλώς χωρίς να δημιουργούνται νέες δομές στην ενδοχώρα, αλλά με το κλείσιμο 67 ξενοδοχείων μέχρι τα τέλη του έτους. Αποσυμφόρηση, λοιπόν, όχι μόνο στα νησιά μας, αλλά και σε όλη τη χώρα! Ανακτούμε με σταθερά βήματα τον έλεγχο του Μεταναστευτικού.