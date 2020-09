Κοινωνία

Άλματα ελεύθερης πτώσης στην “μνήμη” του αλεξιπτωτιστή που σκοτώθηκε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πριν από την εκτέλεση των αλμάτων, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του εκλιπόντος αλεξιπτωτιστή.

Άλματα ελεύθερης πτώσης και στατικού ιμάντα στη ζώνη ρίψης Μεγάρων και στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περάμου, πραγματοποίησε το προσωπικό της Μονάδας που ανήκε ο αλεξιπτωτιστής που τραυματίστηκε θανάσιμα τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), η δραστηριότητα έγινε με αεροσκάφος C-130 και ελικόπτερο CH 47D.

Σε αυτήν συμμετείχαν, επίσης, ο διοικητής και οι επιτελείς της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Ν.Μ., αδελφός του θανόντος που υπηρετεί στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Πριν από την εκτέλεση των αλμάτων, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του εκλιπόντος, παρουσία του προσωπικού που συμμετείχε στη δραστηριότητα, καθώς και του 2ου Συγκροτήματος Αεροπορίας Στρατού.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η καθολική εκτέλεση του άλματος επιβεβαιώνει την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και το πνεύμα των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων.