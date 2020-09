Οικονομία

Ελληνικό: “έπεσαν” τα κτίρια στην είσοδο του δυτικού αεροδρομίου (εικόνες)

Τα έργα στο Ελληνικό προχωρούν με ταχείς ρυθμούς...

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα έργα στο Ελληνικό και οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ενδεικτικές.

Πλέον, η είσοδος από τη λεωφόρο Ποσειδώνος δεν θυμίζει σε τίποτα το πρόσφατο παρελθόν, καθώς οι μπουλντόζες έχουν ισοπεδώσει τα κτήρια που ήταν στην πρόσοψη του παλαιού Δυτικού Αεροδρομίου.

Τα κτήρια στα οποία ήταν κάποτε οι Αφίξεις και οι Αναχωρήσεις -και τα οποία επί χρόνια παρέμεναν κενά- αποτελούν πλέον παρελθόν.



Οι πρώτες κατεδαφίσεις είχαν ξεκινήσει στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

Φωτογραφίες: Intime