Κοινωνία

Δίκη Μακρή: Την ενοχή των δυο κατηγορούμενων ζήτησε ο εισαγγελέας

«Καταπέλτης» ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δυο κατηγορούμενους.

Την ενοχή των δύο αδελφών, βουλγαρικής υπηκοότητας, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, στις 31 Οκτωβρίου 2018, έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα της Βούλας, ζήτησε ο εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός είπε στο δικαστήριο πως πέραν πάσης αμφιβολίας, ο μικρότερος αδελφός, 32 ετών, είναι ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας του επιχειρηματία ενώ ο κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του είναι ο συνεργός στην ανθρωποκτονία, ο οποίος μπορεί να μην βρισκόταν στην σκηνή του εγκλήματος αλλά βοήθησε στον σχεδιασμό και στην προπαρασκευή του εγκλήματος.

Κατά τον εισαγγελέα, δεν είναι γνωστοί οι λόγοι της εκτέλεσης του επιχειρηματία με καταιγισμό πυρών, ωστόσο η άγνοια του κινήτρου δεν μπορεί να εμποδίσει το δικαστήριο να κρίνει με βάση τα αποδεικτικά μέσα τα οποία οδηγούν στους δύο κατηγορούμενους.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του 32χρόνου για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά μόνας, της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας, ενώ για τον 36χρόνο για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Είπε επίσης, πως το δικαστήριο πρέπει να αγνοήσει τους ισχυρισμούς των δύο αδελφών ότι ήρθαν στην Ελλάδα περίπου 20 ημέρες πριν τη δολοφονία για τουρισμό και για επαγγελματικούς λόγους, τονίζοντας πως άλλαξαν τέσσερα ξενοδοχεία τα οποία ήταν όλα στην περιοχή κατοικίας του θύματος, με το πρώτο μάλιστα που κατέλυσαν να βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι του Μακρή. Παράλληλα, όπως επισήμανε ο εισαγγελικός λειτουργός, νοίκιασαν τέσσερα αυτοκίνητα. «Είπαν διάφορες δικαιολογίες για τα αυτοκίνητα, για το ότι δεν τους έκαναν. Έλα όμως που τα τρία εξ αυτών έχουν θεαθεί έξω από την οικία του δολοφονηθέντος. Και μάλιστα μόνο τις ημέρες που τα είχαν νοικιάσει οι κατηγορούμενοι» ανέφερε ο εισαγγελέας υπογραμμίζοντας τη «λογική ακολουθία που δυσχεραίνει τη θέση των κατηγορουμένων».

Τέλος, κατά τον εισαγγελέα δεν υπάρχει καμία λογική στην αιτιολογία περί ξαφνικής ασθένειας του νεογέννητου παιδιού του στην Βουλγαρία, που προέβαλε ο 32χρονος για την αιφνίδια αναχώρηση του από την χώρα αμέσως μετά την δολοφονία. Κατά τον εισαγγελέα, η δικαιολογία του αναιρείται από τις κινήσεις που έκανε ο κατηγορούμενος: «Έχει γεννηθεί το παιδί σου. Σηκώνεσαι και φεύγεις και έρχεσαι στην Ελλάδα και όταν αρρωσταίνει το παιδί σου, δεν παίρνεις το αμάξι αμέσως που έχεις νοικιάσει να πας στο Προμαχώνα και να γυρίσεις τρέχοντας στην Βουλγαρία; Αντίθετα, περιμένεις να πας στο αεροδρόμιο και έχεις στο μυαλό σου να πλύνεις πριν, το νοικιασμένο αυτοκίνητο;».

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.