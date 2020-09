Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: Σε καραντίνα όσοι επιστρέφουν από τα ελληνικά νησιά

Νέα ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας. Σε "πορτοκαλί" λίστα τα ελληνικά νησιά.

Καραντίνα 10 ημερών επιβάλλεται από σήμερα σε όσους επιστρέφουν στην Ολλανδία από τα ελληνικά νησιά, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ολλανδικού υπουργείου Εξωτερικών που εκδόθηκε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου.

«Ο αριθμός των ατόμων που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε ένα από τα ελληνικά νησιά αυξήθηκε απότομα. Αυτό έχει επιπτώσεις στις ταξιδιωτικές οδηγίες για τα ελληνικά νησιά (συμπεριλαμβανομένων των νησιών που συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα μέσω γέφυρας). Ο χρωματικός κώδικας των ελληνικών νησιών άλλαξε από «κίτρινο» (προσοχή κίνδυνος για την ασφάλειά σας) σε «πορτοκαλί» (μόνο τα απαραίτητα ταξίδια). Μετά από διαμονή σε ένα από τα ελληνικά νησιά, θα πρέπει να μπείτε σε καραντίνα για 10 ημέρες όταν επιστρέψετε στην Ολλανδία. Η ελληνική χερσόνησος της Πελοποννήσου και η ηπειρωτική Ελλάδα παραμένουν «κίτρινα» (προσοχή κίνδυνος για την ασφάλειά σας)» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Από τη δεκαήμερη καραντίνα εξαιρούνται άτομα που εργάζονται σε πλοία, άτομα που για λόγους έκτακτης ανάγκης πρέπει να επισκεφθούν τις οικογένειές τους, υγειονομικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί, σύμφωνα με την ολανδική De Telegraaf.

Η ταξιδιωτική οδηγία έρχεται μία μερά μετά τις ανακοινώσεις του Βρετανού υπουργού Μεταφορών Γκραντ Σαπς για τη συμπερίληψη επτά ελληνικών νησιών στην «κόκκινη λίστα» που επιβάλλει αυτοαπομόνωση δύο εβδομάδων στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από αυτά αφορά περί τους 60.000 τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Daily Mail.