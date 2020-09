Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Γιαννιτσά: Θετικοί εργαζόμενοι σε εργοστάσιο

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ορίζει ο ΕΟΔΥ.

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν τουλάχιστον δέκα εργαζόμενοι, σε εργοστάσιο στα Γιαννιτσά.

Οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδος, ενώ ακολουθείται η διαδικασία ιχνηλάτησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ορίζει ο ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται ήδη από εχθές προκειμένου να προβεί στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων κι εξετάσεων στους εργαζόμενους του εργοστασίου.