Λαβρόφ σε Αναστασιάδη: Έτοιμη η Ρωσία να συμβάλει σε διάλογο για το Κυπριακό

Ο Κύπριος πρόεδρος παρασημοφόρησε τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Μακαρίου Γ'.

Τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλεγγύη που διακρίνουν τις σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και Ρωσία, επεσήμαναν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνδράμει στην ανάπτυξη ενός πραγματικού διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού.

Καλωσορίζοντας, χθες, τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου είναι βασισμένες -και παραμένουν βασισμένες- στις αρχές και αξίες που οι δύο χώρες ασπάζονται, δηλαδή στον Χάρτη των ΗΕ».

«Η επίσκεψη σας, ιδιαίτερα φέτος που γιορτάζουμε τα 60χρονα των διπλωματικών μας σχέσεων, δεν αποτελεί παρά μια επιβεβαίωση των σχέσεών μας, που τις διακρίνει ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοϋποστήριξη και σίγουρα η αλληλεγγύη μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερη, όμως, βαρύτητα αποδίδουμε στην επίσκεψή σας σε μια περίοδο εν μέσω εκνόμων ενεργειών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με απειλές για εποικισμό της Αμμοχώστου και γενικότερα μιας πολύ κρίσιμης περιόδου για το διεθνές δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Η εδώ παρουσία σας -κατά τη δική μας ερμηνεία και πιστεύω έτσι είναι- δεν είναι παρά η επαναβεβαίωση της πίστης σας στις διαχρονικές αρχές, όπως αυτές διαλαμβάνονται στον Χάρτη των ΗΕ και για αυτό θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω προσωπικά εσάς, αλλά γενικότερα τη φίλη Ρωσία που διαχρονικά υπήρξατε υπερασπιστές της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουμε για ειρηνική επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Και κατέληξε ο κ. Αναστασιάδης: «Θέλω ειλικρινά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, διότι είναι μέσα από αυτή την αλληλεγγύη που παίρνουμε δύναμη και αγωνιζόμαστε προκειμένου να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτό τον τόπο και να μας επιτραπεί να συμβιώσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους».

Από την πλευρά του, ο κ. Λαβρόφ, μιλώντας μέσω διερμηνέα, σημειώσε μεταξύ άλλων: «σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές του Προέδρου Πούτιν. Επιβεβαιώνουμε τη διάθεση μας προς ανάπτυξη όλων των τομέων της συνεργασίας μας. Πρόσφατα συμπληρώθηκαν -και γιορτάζουμε σε υψηλό επίπεδο- τα 60 χρόνια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και τα 60 χρόνια των διπλωματικών μας σχέσεων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επέτειος. Συμμερίζομαι τις κινήσεις που κάνετε για τη συνεργασία μας και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η συνεργασία αυτή και επιβεβαιώνω τη διάθεση μας προς περαιτέρω ανάπτυξη της».

«Γνωρίζετε πολύ καλά τη θέση μας για το Κυπριακό που η επίλυση του πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και ελπίζουμε για τη γρηγορότερη επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ των κοινοτήτων και τη γρηγορότερη επίλυση του Κυπριακού» υπογράμμισε ο κ. Λαβρόφ και πρόσθεσε: «Παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά τις σχέσεις σας με την Τουρκία. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε κάθε συνδρομή στην ανάπτυξη ενός πραγματικού διαλόγου προς αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που -όπως είπε- «μας ανησυχούν όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», μιλώντας για έξωθεν παίκτες «όπως οι ΗΠΑ που προσπαθούν να δημιουργήσουν» γραμμές «και να συμβάλουν στις συγκρούσεις παρά στις ειρηνικές λύσεις».

«Αυτό είναι πραγματικά θλιβερό γεγονός διότι στην Ανατολική Μεσόγειο χρειάζονται άλλες προσεγγίσεις, ειρηνικοί τρόποι προώθησης των συμφερόντων. Συμβιβασμός, διάλογος είναι οι μόνες λύσεις που μπορούν να συνεισφέρουν στην ειρηνική λύση οποιασδήποτε υπόθεσης. Είμαστε ανοικτοί στην ανάπτυξη του διαλόγου μας με τους Κύπριους φίλους μας και στη διμερή ατζέντα και στα διεθνή θέματα», κατέληξε.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η τελετή παρασημοφόρησης του κ. Λαβρόφ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μακαρίου Γ'. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ο κ. Λαβρόφ, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, δήλωσε: «Οι σχέσεις μας αυτές προχωρούν δυναμικά με βάση τη φιλία μεταξύ των λαών μας, με βάση τις κοινές μας αρχές. Η θέση μας για την ενίσχυση των φιλικών δεσμών μεταξύ των λαών της Ρωσίας και της Κύπρου επιβεβαιώθηκε πρόσφατα κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Mπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όλες οι Συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των Προέδρων των δύο χωρών θα υλοποιηθούν και εμείς ως υπουργείο Εξωτερικών θα στηρίξουμε τη δουλειά αυτή με όλη μας τη δύναμη».