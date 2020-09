Κοινωνία

Λίνα Κοεμτζή: Στο αρχείο η δικογραφία για το θάνατο της φοιτήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Εισαγγελέας για τα στοιχεία γύρω από την πολύκροτη υπόθεση, μετά την φονική πτώση στο κενό και τις καταγγελίες για ροζ εκβιασμό.

Με εισαγγελική διάταξη αρχειοθετείται η δικογραφία για το θάνατο της 22χρονης φοιτήτριας που έπεσε από την ταράτσα φοιτητικής εστίας, στη Θεσσαλονίκη.

Από την προκαταρκτική έρευνα δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης περί εγκληματικής ενέργειας. Αναμένεται σχετική έγκριση ή όχι από εισαγγελέα Εφετών.

Προηγήθηκαν μαρτυρίες που ενίσχυσαν την εκδοχή της οικογένειας ότι η 22χρονη Λίνα Κοεμτζή έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την έρευνα των συνθηκών θανάτου της νεαρής φοιτήτριας.

Από την έρευνα των διωκτικών αρχών δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχειά για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η 22χρονη φοιτήτρια έχασε τη ζωή της τον Νοέμβριο του 2016, πέφτοντας από τον 9ο όροφο φοιτητικής εστίας του ΑΠΘ (που βρίσκεται επί της οδού Λέοντος Σοφού στο κέντρο της πόλης), ενώ το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από την Αστυνομία αρχικά ως αυτοκτονία. Εισαγγελέας όμως διέταξε τη διερεύνηση της υπόθεσης, ύστερα από καταγγελίες της μητέρας της 22χρονης ότι η κόρη της έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, απειλούμενη από κάποιους ότι θα δημοσιοποιήσουν προσωπικά βίντεο και φωτογραφίες της.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρος Τσόγκας, παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 22χρονης, ενώ τον Φεβρουάριο του 2019 η μητέρα της 22χρονης Σταυρούλα Τομπάζη, είχε ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου της Εισαγγελίας Γιαννιτσών, διαμαρτυρόμενη για τη μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση της υπόθεσης από τις αρχές.

Πηγή: grtimes.gr