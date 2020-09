Πολιτική

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο

Νέο παραλήρημα από τον Τούρκο ΥΠΕΞ. Χαρακτήρισε την Ελλάδα "παράλογη" στο θέμα του Καστελόριζου, "κέντρο διερχομένων… τρομοκρατών" και την κατηγόρησε για "διωγμούς σε μουσουλμάνους".





«Αν η Ελλάδα έχει τα κότσια, αν πιστεύει στις θέσεις της, αν θεωρεί ότι έχει δίκιο, ας έρθει να κάτσει στο τραπέζι και ενώπιον όλων να το πει. Και θα πούμε κι εμείς τα δικά μας, φυσικά. Αλλά ο φόβος της Ελλάδας αυτός είναι», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Κονγκολέζο ομόλογό του, που επισκέφτηκε σήμερα την Άγκυρα.



Στη συνέχεια, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το sigmalive.gr, κατέδειξε την Ελλάδα για άλλη μια φορά ως «αρνητική», αλλά και «επιθετική».

«Η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, είτε εντός ΝΑΤΟ είτε εντός ΕΕ, έχει δείξει ξεκάθαρα ότι δεν είναι υπέρ του διαλόγου σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί. Εμείς υποστηρίξαμε όλες τις πρωτοβουλίες και είπαμε με τον πλέον σαφή τρόπο ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Απαντήσαμε για άλλη μια φορά ότι υποστηρίζουμε την πρόταση του ΝΑΤΟ, αλλά η Ελλάδα αρνήθηκε. Εμείς εξηγούμε τις θέσεις μας πολύ καλά. Τις εξηγούμε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν πολλές αμφισβητούμενες περιοχές στον κόσμο και εξηγούμε πώς λύθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά η Ελλάδα δεν υιοθετεί την ίδια προσέγγιση.



Επειδή έχασαν την ψυχολογική υπεροχή και στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προβάλλουν μία επιθετική συμπεριφορά. Η Ελλάδα δεν είναι ειλικρινής και οι χώρες της ΕΕ έχουν κουραστεί από αυτή την στάση», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «παράλογη» στο θέμα του Καστελόριζου.

«Ποια χώρα έχει απαίτηση για υφαλοκρηπίδα 40 χιλ. χιλιομέτρων σε ένα νησάκι 10 χιλιομέτρων; Ποια χώρα προβάλλει τέτοιες ξεδιάντροπες απαιτήσεις; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», είπε ο Τσαβούσογλου.



Η Ελλάδα ασκεί… διωγμούς σε μουσουλμάνους



Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αφού αναφέρθηκε ξανά στο θέμα της Αγίας Σοφίας, λέγοντας ότι η τελευταία πρωτεύουσα που πρέπει να μιλάει είναι η Αθήνα, κατηγόρησε την Ελλάδα ακόμη και για… διωγμούς κατά μουσουλμάνων.



«Η τελευταία χώρα που θα μας κάνει μάθημα για την Αγία Σοφία είναι η Ελλάδα. Στην πρωτεύουσα της δεν υπάρχει ούτε ένα τζαμί. Εφαρμόζει μια πολιτική διωγμών, ειδικά κατά των ομογενών μας. Λέει ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Αγίας Σοφίας καταστρέφεται. Διατηρήθηκε από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και διατηρείται και τώρα. Ποιος την προστάτευσε, οι πρόγονοί μας την προστάτευαν, εμείς την προστατεύσαμε. Ακολουθεί η UNESCO. Εμείς συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια», είπε, ενώ ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέφερε και το θέμα των δικαστικών αποφάσεων του ΕΔΑΔ για την χρήση της λέξης «Τούρκος».

«Σήμερα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέκρινε την Ελλάδα για την μη εφαρμογή των αποφάσεων. Υπάρχουν 3 αποφάσεις του ΕΔΑΔ σχετικά με τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης», είπε.



Η Ελλάδα κέντρο διερχομένων… τρομοκρατών



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα ότι έχει γίνει κέντρο διερχομένων… τρομοκρατών.

«Οι δηλώσεις της Ελλάδας και του υπουργείου Εξωτερικών δεν μας εκπλήσσουν, αλλά δείχνουν κάτι. Σήμερα, οι τρομοκράτες περιφέρονται στους δρόμους της Ελλάδας. Εμείς δεν επιτρέπουμε καν σε τέτοια άτομα να κυκλοφορούν», ανέφερε.