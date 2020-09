Κοινωνία

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον Ειδικό Φρουρό που άρπαξε 43000 ευρώ από επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος Ειδικού Φρουρού, του συνεργού του, αλλά και του επιχειρηματία.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για την υπόθεση του εκβιασμού ενός Ειδικού Φρουρού σε βάρος επιχειρηματία, σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής την Δευτέρα (07/09/2020).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος Ειδικού Φρουρού και δύο ιδιωτών, 37 και 43 ετών, για περιστατικό που έλαβε χώρα χθες (Δευτέρα, 07-09-2020) σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Ειδικός Φρουρός και ο 37χρονος ιδιώτης προσέγγισαν τον 43χρονο, έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει, και με πρόσχημα τη διενέργεια έρευνας, τον δέσμευσαν και τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του.

Από διάφορα σημεία του διαμερίσματος, το οποίο ερεύνησαν, αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των (43.000) ευρώ περίπου, ενώ παράλληλα τον εκβίαζαν ότι θα τον οδηγούσαν στο αυτόφωρο.

Ο Ειδικός Φρουρός και ο 37χρονος ιδιώτης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην ίδια περιοχή από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προσέτρεξαν, μετά από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης για το περιστατικό, από περιοίκους.

Στην κατοχή τους, καθώς και σε σακούλα που είχαν απορρίψει πριν τη σύλληψή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρήματα, πιστόλι, (2) γεμιστήρες, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα, σπρέι πιπεριού, μικροποσότητες πιθανόν ναρκωτικών ουσιών κ.λπ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του Ειδικού Φρουρού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φθαρμένο Δελτίο Ταυτότητας αστυνομικού (για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2009), με επικολλημένη φωτογραφία του 37χρονου συλληφθέντα ιδιώτη, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, αναδιπλούμενος σουγιάς και κυνηγετικό τυφέκιο με δύο (2) γεμιστήρες.

Στην οικία του 37χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι άνευ ενδείξεων και πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος.

Σε βάρος των δύο παραπάνω σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, παράνομης κατακράτησης, ληστείας, εκβίασης, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο 43χρονος ιδιώτης, καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία του και σε σακούλα που προσπάθησε να απορρίψει, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μικροποσότητες πιθανόν ναρκωτικών ουσιών και σύνεργα ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.