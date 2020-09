Οικονομία

Forbes: Ο Τζεφ Μπέζος είναι ο πλουσιότερος Αμερικανός

Ποιοι άλλοι βρίσκονται στις υψηλές θέσεις της λίστας. Πόσο "έπεσε" στην κατάταξη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon Τζεφ Μπέζος βρέθηκε στην κορυφή της λίστας Forbes με τους πλουσιότερους Αμερικανούς για τρίτη συνεχή χρονιά, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στη σχετική κατάταξη καθώς η πανδημία έπληξε τα κτίρια γραφείων, τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που διαθέτει, όπως ανέφερε το περιοδικό.

Ο συνολικός πλούτος των 400 ανθρώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα Forbes αυξήθηκε στο επίπεδο ρεκόρ των 3,2 τρισεκ. δολαρίων, καθώς οι πλουσιότεροι Αμερικανοί συνέχισαν να καταγράφουν καλές επιδόσεις παρόλο που η πανδημία προκάλεσε τεράστια ζημιά στην οικονομία.

Ο Έρικ Γιούαν, διευθύνων σύμβουλος της Zoom Video Communications, η εφαρμογή της οποίας έγινε ιδιαίτερα γνωστή κατά την εποχή του κορονοϊού, είναι ένας από τους 18 νεοεισερχόμενους στη λίστα, με την καθαρή αξία των περιουσιακών του στοιχείων να ανέρχεται στα 11 δισεκ. δολάρια.

Ο Τραμπ υποχώρησε στη 352η θέση από τη 275η της περυσινής κατάταξης, καθώς η καθαρή αξία της περιουσίας του μειώθηκε στα 2,5 δισεκ. δολάρια από τα 3,1 δισεκ. δολάρια, λόγω των επιπτώσεων που υπέστησαν τα κτίρια γραφείων, τα ξενοδοχεία και τα θέρετρά του κατά την πανδημία. Η επιχείρησή του, η Trump Organization, κατέχει ακίνητα και στις τρεις κατηγορίες.

Η ετήσια λίστα μπορεί να χρησιμεύσει προκειμένου να εντοπιστούν οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη χώρα με τη μεγαλύτερη εξουσία, δήλωσε η Κέρι Ντόλαν, υψηλόβαθμο στέλεχος στο Forbes, σε συνέντευξή της στη τηλεόραση του Reuters. «Ως κοινωνία, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ποιος βρίσκεται πίσω από τις μεγαλύτερες εταιρίες και τι κάνουν με τα χρήματά τους», δήλωσε η ίδια.