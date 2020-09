Πολιτική

Συνάντηση τεχνικών επιτροπών Ελλάδας - Τουρκίας

Πότε θα γινουν οι επαφές, τι θα συζητηθεί. Βάσει ποιας πρωτοβουλίας γίνεται το βήμα.

Την είδηση ότι οι τεχνικές επιτροπές της Ελλάδας και της Τουρκίας θα συναντηθούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έφεραν στην δημοσιότητα τουρκικά ΜΜΕ, αναφέροντας ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ελληνοτουρκική συνάντηση, σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Πηγές του τουρκικού υπουργείο Άμυνας, αναφέρουν πως η συνάντηση των τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών, η οποία υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούνταν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ, αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου με απόφαση της διοίκησης της στρατιωτικής επιτροπής του ευρωατλαντικής συμμαχίας.

Ελληνικές πηγές αναφέρουν ότι με αίτημα της Ελλάδας, οι μονιμοι αντιπρόσωποι του ΝΑΤΟ θα συζητησουν για την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας εναντίον μιας άλλης συμμάχου χώρας, "για να πέσουν πολιτικά οι μάσκες" και να οριστικοποιηθούν οι παράμετροι της όποιας συζήτησης μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιες πηγές ανέφεραν ότι την Πέμπτη θα γίνει συζήτηση μεταξύ στρατιωτικών ακολούθων Ελλάδας-Τουρκίας, στην βάση της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ, με την πρόταση του Γενς Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ότι τo στρατιωτικό έγγραφο που έδωσε στους στρατιωτικούς ακολούθους ο ΓΓ του ΝΑΤΟ αφορά σε προπαρασκευαστικές ιδέες για την απεμπλοκή των στρατιωτικών δυναμεων από την περιοχή. Ως αναγκαία συνθήκη για την αποκλιμάκωση της έντασης, πολιτικά και στρατιωτικά, παραμένει η αποχώρηση του Ορουτς Ρέις.



