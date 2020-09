Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: “Μην σκοτώσεις την γιαγιά σου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της βρετανικής κυβέρνησης στους νέους.

Υπουργοί και γιατροί στη Βρετανία κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να λάβουν και πάλι στα σοβαρά τον κορονοϊό έπειτα από την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, που έχει προκαλέσει φόβους ότι η έξαρση της πανδημίας έχει ξεφύγει από τον έλεγχο σε ορισμένα τμήματα της χώρας.

Σχεδόν 3.000 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την Κυριακή και ξανά χθες, Δευτέρα, μια ξαφνική αύξηση σε σχέση με τα 1.000 που ήταν, κατά μέσον όρο, ο αριθμός των κρουσμάτων κατά το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου.

Οι αριθμοί αυτοί των τελευταίων δύο ημερών είναι και οι υψηλότεροι από τον Μάιο.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι οι νέοι έχουν χαλαρώσει υπερβολικά σε σχέση με την κοινωνική αποστασιοποίηση και κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο τους μεγαλύτερης ηλικίας συγγενείς τους λόγω του εφησυχασμού τους.

"Μη σκοτώσετε την γιαγιά σας κολλώντας κορονοϊό και στη συνέχεια μεταδίδοντάς τον σε εκείνη. Και μπορείτε να τον μεταδώσετε πριν καν εμφανίσετε συμπτώματα", είπε ο ίδιος σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC που απευθύνεται σε νεανικό κοινό.

Περίπου 41.554 άνθρωποι στη Βρετανία πέθαναν μέσα σε 28 ημέρες από τη στιγμή που βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό--ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών από covid-19 στην Ευρώπη--παρότι τις τελευταίες εβδομάδες ο αριθμός των μολύνσεων είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με αρκετές γειτονικές της χώρες στην Ευρώπη.

"Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ανοδική τάση και έχουμε δει σε άλλες χώρες πού οδηγεί αυτό και δεν είναι κάποιο ωραίο μέρος", πρόσθεσε ο Χάνκοκ.

Ο αναπληρωτής αρχίατρος της Αγγλίας Τζόναθαν Βαν-Ταμ προειδοποίησε για μια "υφέρπουσα γεωγραφική τάση" καθώς παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά μολύνσεων σε πολλά τμήματα της χώρας. "Αυτό είναι πράγματι ένα σημάδι ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση τώρα, πρέπει να αρχίσουμε να την λαμβάνουμε στα σοβαρά, πολύ σοβαρά και πάλι", δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4.

Η Βρετανία επέβαλε ένα σχετικά αυστηρό lockdown από τον Μάρτιο ως τις αρχές Ιουλίου, αλλά έκτοτε το χαλαρώνει σταδιακά.

Οι παμπ, τα εστιατόρια, τα καταστήματα και τα γυμναστήρια είναι ανοιχτά, αλλά με κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Τον Αύγουστο η κυβέρνηση αύξησε το πρόστιμο που θα επιβάλλεται για σοβαρές παραβιάσεις των μέτρων μετά την πραγματοποίηση πολλών ρέιβ πάρτυ, τα οποία διέλυσε η αστυνομία.

Αυστηρότεροι περιορισμοί έχουν επιβληθεί εκ νέου σε περιοχές με αυξημένα κρούσματα, περιλαμβανομένων του Μάντσεστερ στη βόρεια Αγγλία, της Γλασκώβης και άλλων περιοχών της Σκοτίας και της κομητείας Κέρφιλι στην Ουαλία.