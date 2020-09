Υγεία - Περιβάλλον

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ενίσχυση με προσωπικό σε όλες τις μονάδες υγείας

Που και πότε θα αναλάβει υπηρεσία το επικουρικό προσωπικό. Τι δηλώνει ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Με επικουρικό προσωπικό ενισχύει τις μονάδες υγείας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πανδημίας του κορωνοϊού, η Περιφέρεια, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε και αξιοποιεί 35 εκ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της, προκειμένου να ενισχυθούν με επικουρικό προσωπικό δεκάδες μονάδες υγείας του Δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Θα προσληφθεί ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υγείας, ώστε να ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο του Υπουργείου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην Κεντρική Μακεδονία.

Θα ενισχυθούν μονάδες της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας, των νοσοκομείων της Κεντρικής Μακεδονίας και φορέων, όπως το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ κ.ά. Οι προσλήψεις θα γίνουν για διάστημα δύο ετών.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας: «Η ασφάλεια και η υγεία των συμπολιτών μας ήταν και παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας για αυτό και ενισχύουμε τα νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να προστατεύσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας από την υγειονομική κρίση που βιώνουμε, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Εξασφαλίσαμε και αξιοποιούμε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας για να θωρακίσουμε το υγειονομικό σύστημα και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο πάντα του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας. Με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις μονάδες υγείας και ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας το υγειονομικό σύστημα θα μπορέσει να ανταποκριθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Επισημαίνω γι’ ακόμη μια φορά την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας και των κανόνων υγιεινής από όλους, ώστε να μη φτάσουμε το σύστημα υγείας στα όριά του, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στη δημόσια υγεία και να μη χάσουμε άλλους συνανθρώπους μας».

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών:

Άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορονοϊού, καταρχήν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού.

Ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά απαιτούνται προσλήψεις από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή λειτουργία των μονάδων και φορέων υγείας.

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Στο προσωπικό περιλαμβάνεται και η κάλυψη όσων εκτάκτως είχαν προσληφθεί από την έναρξη της πανδημίας, προκειμένου να συνεχίσουν για τα επόμενα δυο χρόνια να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις κρίσιμες μονάδες, που επιλαμβάνονται των περιστατικών κορονοϊού. Η κατανομή των κονδυλίων ανά μονάδα υγείας που ενισχύεται διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τις ΥΠΕ και είναι η εξής:

Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης – 3.582.480 ευρώ.

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης – 6.251.400 ευρώ.

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – 1.807.800 ευρώ.

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – 243.600 ευρώ.

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – 1.316.520 ευρώ.

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών – 1.021.200 ευρώ.

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής – 540.960 ευρώ.

Νοσοκομείο «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης – 1.035.000 ευρώ.

ΕΚΑΒ – 3.565.920 ευρώ.

Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης – 4.148.280 ευρώ.

Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και «Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης – 1.068.120 ευρώ.

Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης – 1.010.160 ευρώ.

Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης – 4.300.080 ευρώ.

Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – 2.111.400 ευρώ.

ΕΟΠΥΥ – 187.680 ευρώ.

4η ΥΠΕ – 2.586.120 ευρώ.

3η ΥΠΕ – 82.800 ευρώ.