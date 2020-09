Κόσμος

“Μαύρο ρεκόρ” δεκαετιών από τις φωτιές στην Καλιφόρνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απολογισμός απο τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται φέτος στην Πολιτεία.

Πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πάνω από 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Καλιφόρνια, μια έκταση περίπου 80 φορές η περιοχή του Παρισιού, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τρέποντας τους σε φυγή, από πυρκαγιές πρωτοφανούς κλίμακας από το 1987, ανέφεραν οι πυροσβεστικές Αρχές.

«Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 33 χρόνια που ξεπεράσαμε τα δύο εκατομμύρια στρέμματα», ή 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δήλωσε η Λιν Τόλμασοφ.

Η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας τόνισε ότι «πρόκειται σαφώς για ένα ρεκόρ. Και ακόμα απέχουμε πολύ από το τέλος της αντιπυρικής περιόδου».