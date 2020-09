Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Μαγιορκίνης στην ενημέρωση για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, το άνοιγμα των σχολείων, τα κρούσματα σε δομές και την απόδοση των μέτρων. Τι δηλώνουν οι Υφ. Υγείας.