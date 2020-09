Κοινωνία

Χειροπέδες για μπαράζ εμπρησμών σε αυτοκίνητα

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του.

Συνελήφθη στην Παλλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, 61χρονος αλλοδαπός, για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), στο πλαίσιο αναζητήσεων υπόπτων, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή, εντόπισαν τον 61χρονο και τον προσήγαγαν αρχικά στο Α.Τ. Παλλήνης και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Από την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκε ο ανωτέρω, ως ο δράστης του προαναφερόμενου εμπρησμού, καθώς και επιπλέον 5 εμπρησμών αυτοκινήτων, που είχαν σημειωθεί την 1η Σεπτεμβρίου, στην ίδια περιοχή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστικό μπιτόνι και τα ενδύματα που φορούσε την 1η Σεπτμεβρίου κατά την πρόκληση των πυρκαγιών. Επίσης στον προαύλιο χώρο εντοπίσθηκαν πολλές σβησμένες μικροεστίες πυρκαγιάς.

Ο 61χρονος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.