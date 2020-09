Οικονομία

Εστίαση: Τι αποφάσισαν οι καταστηματάρχες της Αττικής για το lockdown

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΕΕΣΑ.

Τα καταστήματα εστίασης στην Αττική δεν θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο των καταστημάτων του κλάδου, που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Αυτό γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Αττικής (ΕΕΕΣΑ) με αφορμή την απόφαση του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΚΕΔΙ) να προτείνει την αναστολή της λειτουργίας στην εστίαση, σε όλη τη χώρα, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου προκειμένου να προωθηθούν τα αιτήματα του κλάδου.

Όπως αναφέρει η ένωση σε ανακοίνωσή της:

«Η ΠΑΣΚΕΔΙ λειτουργεί αυτόνομα και έχει αποφασίσει για τα μέλη της να προχωρήσει στο κλείσιμο καταστημάτων.

Η ΕΕΕΣΑ θα συναποφασίσει μαζί με όλα τα σωματεία της Ελλάδας αλλά και με το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο μας την ΠΟΕΣΕ, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, για την στάση που θα κρατήσουμε και για το τι κινητοποιήσεις θα οργανώσουμε».