Κοινωνία

Σύλληψη για “χρυσές” απάτες με δήθεν τροχαία ατυχήματα

Μεγάλο ποσό είχαν πάρει από μία γυναίκα. Ζήτησαν 40.000 ευρώ από άλλο υποψήφιο θύμα. Πως δρούσε η σπείρα.

Συνελήφθη στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, 50χρονος αλλοδαπός μέλος εγκληματικής ομάδας για απάτες κατ’ επάγγελμα. Αναζητούνται τα δύο άλλα μέλη της συμμορίας.

Όπως προέκυψε η εγκληματική ομάδα είχε συσταθεί από τριμήνου και προέβαινε σε απάτες κατ’ εξακολούθηση, τηλεφωνώντας σε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, με το πρόσχημα ότι συγγενικά τους πρόσωπα είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, απαιτώντας χρηματικά ποσά.

Τα μέλη της συμμορίας δρούσαν μεθοδικά βάσει σχεδίου με κατανομή ρόλων, οι οποίοι εναλλάσσονταν κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, κάποιοι εξ’ αυτών προσποιούνταν τους θεράποντες ιατρούς και κάποιοι άλλοι του ίδιους τους συγγενείς των πολιτών και στη συνέχεια ζητούσαν επιτακτικά μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή προκειμένου να υποβληθούν οι συγγενείς τους σε άμεση και αναγκαία για τη ζωή τους χειρουργική επέμβαση. Ακολούθως, αφού κατάφερναν να εξαπατήσουν τους παθόντες, τους υποδείκνυαν σημεία που έπρεπε να παραδώσουν τα χρηματικά ποσά και τα τιμαλφή, τα οποία παραλάμβαναν με τη σειρά τους έτερα μέλη της ομάδας.

Η σύλληψη του ανωτέρω επετεύχθη στο πλαίσιο επιχείρησης που οργανώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, και κατόπιν αξιοποίησης καταγγελίας παθόντα πολίτη που δέχθηκε τηλεφώνημα από τη συμμορία και αντιλήφθηκε την απάτη σε βάρος του. Ο πολίτης, ακολουθώντας τις κατευθυντήριε οδηγίες της ειδικής ομάδας αστυνομικών, επικοινώνησε με τον συλληφθέντα, προσποιούμενος ότι αποδέχεται να του καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, υποδεικνύοντας του σημείο παραλαβής των χρημάτων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο σημείο που είχαν θέσει υπό παρακολούθηση οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.

Από έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ,

4 κινητά τηλέφωνα,

1 φορητός υπολογιστής,

Κοσμήματα

Από την μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχει εξιχνιαστεί ακόμη μία περίπτωση απάτης σε βάρος παθούσας, η οποία εξαπατήθηκε από τη συμμορία με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος και παρέδωσε στον ανωτέρω συλληφθέντα το χρηματικό ποσό των 17.500 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για εξιχνίαση και άλλων περιπτώσεων και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών συνεχίζεται.