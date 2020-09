Κοινωνία

Ναρκωτικά θαμμένα στην αυλή και μαχαίρι σε κελί κρατούμενων για τρομοκρατία (εικόνες)

Και τι δεν βρήκαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατά την διάρκεια αιφνίδιας έρευνας στα κελιά των κρατουμένων.

Μεγάλη ποσότητα κατεργασμένου και ακατέργαστου χασίς και άλλων ναρκωτικών βρέθηκαν θαμμένα σε λάκκους στον κοινόχρηστο χώρο και σε δύο κελιά της Β' πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού μετά από αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Κατά την έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κριμένα σε λάκκους και κατασχέθηκαν:

1.262 γραμ. περίπου χασίς - σοκολάτα,

432 γραμ. περίπου χασίς - φούντα και

μεταλλικό κουταλάκι

Στα κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητες χασίς, ηρωίνης και τριμμένων φαρμάκων,

σπόροι κάνναβης,

αυτοσχέδιο μαχαίρι και ψαλίδι,

2 κινητά τηλέφωνα,

2 φορτιστές και

ακουστικά και καλώδια usb

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται πειθαρχικός έλεγχος.