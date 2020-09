Υγεία - Περιβάλλον

“Αρνητές” και επιστήμονες “αντιδικούν” στον ΑΝΤ1 για την μη χρήση μάσκας στα σχολεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν, διαδοχικά στον Νίκο Χαρζηνικολάου, η Βίκυ Βαρασιά (μητέρα 4 παιδιών) και ο δικηγόρος Β. Νουλέζας, για το “δικαίωμα” στην μη χρήση μάσκας από μαθητές. Τι απαντά ο Καθ. Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Ν. Συψάς.​