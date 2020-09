Κοινωνία

Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση 66χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φρικτή ανακάλυψη για την άτυχη γυναίκα, που δεν ειχε δώσει ίχνη ζωής απο την 1η Σεπτεμβρίου

(εικόνα αρχείου)

Επίλογος με τραγικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης της 66χρονης, από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης είχαμε πριν από λίγη ώρα και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Η άτυχη γυναίκα είχε χαθεί την 1η Σεπτεμβρίου και όλες αυτές τις μέρες διεξάγονταν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Σήμερα δυστυχώς η 66χρονη φέρεται να εντοπίστηκε στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου νεκρή, περιοχή στην οποία είχε θεαθεί να κατευθύνεται την ημέρα της εξαφάνισης της, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τη βρήκε δημοτικός υπάλληλος.

Στο σημείο βρίσκεται αστυνομική δύναμη όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες του GRTimes.gr και αναμένεται να γίνει ταυτοποίηση της σορού της γυναίκας ώστε να εξακριβωθεί ότι είναι όντως η 66χρονη.

Πηγή: grtimes.gr