Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Δεν νοείται διάλογος υπό καθεστώς απειλών

Νέο ηχηρό μήνυμα στέλνει ο πρωθυπουργός στην Τουρκία. Στήριξη σε Ελλάδα από το ΕΛΚ.

Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσίασε με τεκμήρια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου του ΕΛΚ με τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ , την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί ούτε αδύναμη ούτε διχασμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι σταθερά έτοιμη για διάλογο, καθότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις θέσεις της, όμως πραγματικός διάλογος δεν νοείται υπό το καθεστώς απειλών ή παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους όλοι οι Αντιπρόεδροι της ΚΟ του ΕΛΚ, εξέφρασαν την ομόθυμη στήριξή τους στις ελληνικές θέσεις.

Η ΚΟ της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι «η Τουρκία ακολουθεί μία επεκτατική πολιτική που αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή». Η ΚΟ του ΕΛΚ σημείωσε επίσης ότι η Σύνοδος Κορυφής πρέπει να θέσει σαφείς όρους βάσει των οποίων θα ενεργοποιηθούν οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι εφόσον οι προκλήσεις της τουρκικής πλευράς συνεχιστούν η 'Αγκυρα πρέπει να πληγεί στο σημείο όπου είναι περισσότερο ευάλωτη, δηλαδή στο οικονομικό πεδίο.

Ο κ. Βέμπερ εξέφρασε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη την αμέριστη στήριξή του στις ενέργειες της Ελλάδας που αποσκοπούν στη φύλαξη των ευρωπαϊκών-ελληνικών συνόρων και την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας στη Μεσόγειο. Η συζήτηση περιστράφηκε επίσης γύρω από την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τους συμμετέχοντες να συγχαίρουν την Ελλάδα για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

«Με δεδομένη την ξεκάθαρη στήριξη του κ. Βέμπερ στην Ελλάδα στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, χρήσιμο θα ήταν αυτοί που μέχρι πρότινος τον αποκαλούσαν ανθέλληνα, να διευκρινίσουν ποια είναι η στάση της δικής τους Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (GUE), απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Στην τηλεδιάσκεψη παρών ήταν επίσης ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

I presented to the @EPPgroup evidence of the provocative actions of Turkey in the Eastern Mediterranean. Greece is an advocate for dialogue, since we have absolute faith in our positions. However, real dialogue cannot be pursued under threat or violations of our sovereign rights. pic.twitter.com/CpBc4HYJu7