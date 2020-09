Παράξενα

Φλεγόμενη νταλίκα στην Εθνική Οδό (βίντεο)

Ο οδηγός δεν είχε αντιληφθεί ότι οι φλόγες είχαν τυλίξει την οροφή και εκινείτο κανονικά στον αυτοκινητόδρομο.

Μάρτυρες ενός απίστευτου περιστατικού έγιναν οι οδηγοί που κινούνταν το μεσημέρι στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Μια νταλίκα κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, με φλόγες στην οροφή της, ενώ ο οδηγός της δεν είχε αντιληφθεί την πυρκαγιά. Όπως ήταν φυσικό άρχισαν να του κορνάρουν και να του δείχνουν με νοήματα ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε.

Λίγα λεπτά αργότερα το φλεγόμενο όχημα ακινητοποιήθηκε στην ΛΕΑ και όταν ο οδηγός του κατέβηκε να ελέγξει, αντίκρισε σαστισμένος τις φλόγες.

Με πυροσβεστήρες ο ίδιος αλλά και άλλοι που σταμάτησαν να βοηθήσουν, έσβησαν γρήγορα την φωτιά που πιθανότητα ξεκίνησε στο κλιματιστικό της νταλίκας.

Τα βίντεο απέστειλε στο astinomiko.gr αναγνώστης που βρέθηκε στο σημείο.