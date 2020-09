Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα μέτρα στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Τέσσερις άξονες λήψης των επικαιροποιημένων αναγκαίων προληπτικών μέτρων για τις μονάδες ψυχικής υγείας, αλλά και για τα άτομα που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παρουσίασε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας η κυβέρνηση έθεσε ως βασικό της μέλημα την προστασία των ευάλωτων ομάδων, ανέφερε η κ. Ράπτη. Υπογράμμισε ότι οι μονάδες προστατευτήκαν αποτελεσματικά και υπενθύμισε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος σε δημόσια δομή.

Ο πρώτος άξονας αφορά στα Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των Ψυχιατρικών Τιμημάτων.

- Προβλέπεται αναστολή των δια ζώσης ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και όλων των εξωτερικών δράσεων.

- Πραγματοποίηση δια ζώσης των ατομικών θεραπευτικών δράσεων για τους εξυπηρετούμενους των μονάδων, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής.

- Πραγματοποίηση των ατομικών υποστηρικτικών θεραπειών μέσω της γραμμής 10306.

- Αξιοποίηση των διαύλων επικοινωνίας και ψυχολογικής υποστήριξης μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

- Λειτουργία εξ αποστάσεων ειδικών διαδικτυακών ομάδων που αφορά στους ενοίκους των στεγαστικών δομών και τους εξυπηρετούμενους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.

- Στελέχωση σε 24ωρη βάση των βαρδιών της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για όλους τους πολίτες που πλήττονται από τις επιπτώσεις του νέου κορονοϊού

- Υποχρεωτική και καθολική χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους και τους εξυπηρετούμενους των μονάδων ψυχικής υγείας

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

- Προβλέπεται μέριμνα απολύμανσης των χώρων

- Πραγματοποίηση δωρεάν υποχρεωτικού μοριακού ελέγχου στους εργαζόμενους όλων των στεγαστικών δομών

- Απαγόρευση επισκέψεων κοινωνικού χαρακτήρα εκτός από εξαιρέσεις και υπό προϋποθέσεις

- Εξασφάλιση ειδικού χώρους απομόνωσης σε περίπτωση κρούσματος και προετοιμασία ενός ειδικού χώρου καραντίνας ενοίκων που ήρθαν σε επαφή με ύποπτα κρούσματα εντός των οικοτροφείων

- Άμεση πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση

- Διατήρηση της ατομικής εξόδου των νοσηλευομένων στο μέτρο του δυνατού και με την λήψη των αναγκαίων μέτρων προφύλαξης

Ο τρίτος άξονας αφορά στα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων καθώς και τις ενδονοσοκομειακές μονάδες των ψυχιατρικών νοσοκομείων.

Όπως είπε η κ. Ράπτη υπάρχει μέριμνα για την ύπαρξη ειδικού θαλάμου διαχείρισης των περιστατικών εκείνων που χρήζουν απομόνωσης για τις περιπτώσεις του επείγοντος νέοεισαγόμενου οξέως περιστατικού 24ωρα πριν βγει η απάντηση του.

Τακτική αξιολόγηση της αναγκαιότητας της συνέχισης της ακούσιας νοσηλείας των νοσηλευομένων όταν αυτή εκτελείται και διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με τα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, καθώς και πρόσβαση στο ιντερνετ

Ο τέταρτος άξονας αφορά στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης όπου προβλέπεται απολύμανση των χώρων , λειτουργία διαύλων επικοινωνίας και ψυχολογικής υποστήριξης μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης

Αυξημένα προληπτικά μέτρα της ατομικής υγιεινής του προσωπικού και εάν κριθεί αναγκαίο θα δύναται ο συνεταιρισμός να προβεί στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για χρονικό διάστημα έως 4 μηνών για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών.