Συγκλονίζει η μητέρα της Λίνας Κοεμτζή στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για τον θάνατο της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της πέφτοντας στο κενό από τον 9ο όροφο της φοιτητικής εστίας και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Περίπου τέσσερα χρόνια μετά, η υπόθεση θανάτου της Λίνας Κοεμτζή, της 22χρονης φοιτήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τον 9ο όροφο της φοιτητικής εστίας, μπαίνει στο αρχείο. Η απόφαση προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας της

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των διωκτικών αρχών δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία μέχρι σήμερα για συγκεκριμένα πρόσωπα. Η άτυχη φοιτήτρια είχε πέσει θύμα εκβιασμού με ροζ βίντεο και φωτογραφίες από φιλικά της πρόσωπα, όπως υποστηρίζει και η οικογένεια της.

Συγκλονίζει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα της Λίνας Κοεμτζή και δηλώνει απογοητευμένη από την απόφαση της Δικαιοσύνης

«Ντρέπομαι που μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Δεν υπάρχει Δικαιοσύνη. Γιατί δεν καλούνε τον μάρτυρα να δει τις φωτογραφίες των υπόπτων; Τι φοβούνται; Αυτόν που κάλεσαν από το εξωτερικό που θεωρείται ύποπτος, γιατί δεν το καλούν; Φοβούνται μήπως αναγνωρίσει κάποιον από τους δυο; Τι φοβούνται επιτέλους; Το πιο μεγάλο μυστικό βρίσκεται μέσα στην εστία», δηλώνει η χαροκαμένη γυναίκα.

Η δικογραφία αρχειοθετείται με εισαγγελική διάταξη και αναμένεται σχετική έγκριση ή όχι από Εισαγγελέα Εφετών.