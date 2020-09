Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας θάνατος ασθενή από το Ιόνιο

Διασωληνωμένη στην Ετνατική νοσηλευόταν η άτυχη γυναίκα.

Αυξήθηκαν σε 291 οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, στις 20:00, κατέληξε μια γυναίκα, 83 ετών.

Η άτυχη ηλικιωμένη νοσηλευόταν στην ΜΕΘ covid του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Η 83χρονη ειχε υποκείμενα νοσήματα

Είχε διακομιστει στο Ρίο διασωληνωμενη από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

