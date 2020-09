Αθλητικά

Premier League: κορυφαία εντεκάδα με πέντε παίκτες της Λίβερπουλ

Τρεις απο τους παίκτες των πρωταθλητών, ήταν και πέρσι στην κατάταξη με τους καλύτερους της σεζόν.

Πέντε παίκτες της Λίβερπουλ συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα της Premier League για τη σεζόν 2019/2020.

Οι Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ (κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς), Τζόρνταν Χέντερσον, Σάντιο Μανέ, Αντι Ρόμπερτσον και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ κέρδισαν μία θέση στην καλύτερη 11άδα, η οποία αναδείχθηκε από τους συναδέλφους τους σε ολόκληρη την χώρα.

Η επιλογή τους ήρθε αφότου βοήθησαν τους «κόκκινους» να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 30 χρόνια αναμονής, κάνοντας ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην ιστορία του συλλόγου (99).

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη σεζόν που οι Αλεξάντερ-Αρνολντ, Μανέ, Ρόμπερτσον και Φαν Ντάικ βρίσκονται στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν.

Οι κορυφαίοι 11: Νικ Πόουπ (Μπέρνλι), Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Τσαγκλάρ Σογιουντσου (Λέστερ), Άντι Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Νταβίντ Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Τζόρνταν Χέντερσον (Λίβερπουλ), Κέβιν Ντε Μπράιν (Μάντσεστερ Σίτι), Τζέιμι Βάρντι (Λέστερ), Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (Άρσεναλ), Σάντιο Μανέ (Λίβερπουλ)..