Κόσμος

Βαρβιτσιώτης - Τσαβούσογλου στην Ευρωβουλή για τις τουρκικές προκλήσεις

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ και ο Έλληνας Αναπλ. ΥΠΕΞ απέναντι σε ευρωβουλευτές, για την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Τα μέλη της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωβουλης θα συζητήσουν την Πέμπτη με τον Μ. Βαρβιτσιώτη και τον Μ. Τσαβούσογλου τις εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Μεσόγειο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοινωση, "τις τελευταίες εβδομάδες, κλιμακώνεται η ένταση σχετικά με τις αυξανόμενες και αμφισβητούμενες τουρκικές ερευνητικές δραστηριότητες για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Δραστηριότητες οι οποίες, σύμφωνα με τα κράτη μέλη της ΕΕ Ελλάδα και Κύπρο, παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα τους και τα χωρικά τους ύδατα. Οι δύο πλευρές έχουν επίσης αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή ως ένδειξη ισχύος, δημιουργώντας φόβους ότι η αντιπαράθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απευθείας στρατιωτική σύγκρουση.

Ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης θα συζητήσει με τους ευρωβουλευτές τα ζητήματα αυτά και τις τελευταίες εξελίξεις, σε συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Αργότερα την ίδια μέρα, οι ευρωβουλευτές σε ξεχωριστή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στις 18:45 (ώρα Ελλάδας) θα συνομιλήσουν με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου (με τηλεδιάσκεψη).