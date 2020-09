Κόσμος

“Μπλόκο” στην Ευρωβουλή από τον κορονοϊό

Μετ΄ εμποδίων συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του Σώματος, λόγω των περιοριστικών μέτρων σε διάφορες περιοχές που βρίσκονται στο “κόκκινο”.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο που είναι «κόκκινη ζώνη», λόγω κορονοϊού, θα συνεδριάσει τελικά η επόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (14 - 17 Σεπτεμβρίου).

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, δήλωσε: «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεχίσουμε την κανονική πορεία των συνόδων Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ωστόσο, η επανεμφάνιση της πανδημίας σε πολλά κράτη μέλη και οι αποφάσεις που έλαβαν οι γαλλικές Αρχές να χαρακτηρίσουν ολόκληρο το τμήμα της Κάτω Ρήνου ως κόκκινη ζώνη, μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε τη μετάβαση στο Στρασβούργο. Ενώ είμαστε πολύ απογοητευμένοι για αυτήν την απόφαση, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η μεταφορά της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεπαγόταν καραντίνα για όλο το προσωπικό κατά την επιστροφή τους στις Βρυξέλλες».

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το Στρασβούργο. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, η σύνοδος της Ολομέλειας συνεδριάζει τους τελευταίους επτά μήνες στις Βρυξέλλες, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση πολλών Γάλλων ευρωβουλευτών.