Πολιτική

Γαλλικός Τύπος: Η Γαλλία δανείζει φρεγάτες στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν ΜΜΕ, μετά την συνομιλία των δύο ΥΕΘΑ. Τι μέλλει γενέσθαι με τα Ραφάλ, αλλά και την συντήρηση των C-27 και C-130.

Γαλλικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως η Γαλλία δανείζει στην Ελλάδα δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες. Φαίνεται πως τα σενάρια τέθηκαν επί τάπητος και στην τηλεφωνική επικοινωνίας που είχαν ο υπουργός Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλος με την Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί.

Οι πληροφορίες μιλούν για δύο γαλλικές φρεγάτες FREMM που ναυπηγήθηκαν το 2019, την "Αλσατία" και την "Λωρένη" όπως έχουν ονομάσει οι Γάλλοι, που βρίσκονται αυτή την στιγμή σε τελικό στάδιο δοκιμών και διαθέτουν υπερσύχρονα συστήματα αεράμυνας περιοχής για την οποία ενδιαφέρεται το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ είναι εξαιρετικές και στον αντιυποβρυχιακό πόλεμο. Έχουν μεγάλη ταχύτητα που φτάνουν τους 27 κόμβους ενώ μπορούν να φέρουν συστήματα που θέλει το Πολεμικό Ναυτικό και για τα οποία έχουν συζητήσει και για τις φρεγάτες Μπελαρά.

Μάλιστα οι πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, αναφέρουν ότι οι δύο αυτές φρεγάτες ενδεχομένως να παραχωρηθούν με την μορφή δανεισμού ως πλοία ενδιάμεσης λύσης μέχρι η Αθήνα να καταλήξει σε συζητήσεις για τις φρεγάτες με τις οποίες θα ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό.

Παράλληλα είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου Άμυνας η αναβάθμιση και η συντήρηση των μεταγωγικών αεροσκαφών C130 και C27, τα οποία έχουν νευραλγικό ρόλο στις ένοπλες δυνάμεις για την μεταφορά προσωπικού αλλά και εξοπλισμού στα νησιά.

Κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματος των δύο υπουργών συζητήθηκαν και τα Ραφάλ, (σημ: τα 18 για τα οποία ενδιαφέρεται η Αθήνα) και μένει να οριστικοποιηθεί η αναλογία νέων προς μεταχειρισμένα. Συζητήθηκε και το δόγμα αμυντικής συνδρομής το οποίο προβλέπει την στρατιωτική υποστήριξη της μιας χώρας στην άλλη σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής.

Οι δύο υπουργοί μίλησαν επίσης και για το γαλλικο αερππλανοφόρο "Σαρλ Ντε Γκωλ" και το ενδεχόμενο διενέργειας κοινών ασκήσεων, όταν αυτό θα βρίσκεται στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο.