“Ψηφιακή κληρονομιά”: Το Facebook δίνει πρόσβαση στο προφίλ νεκρού παιδιού

Το Facebook με δικαστική απόφαση υποχρεώθηκε να δώσει πρόσβαση στο προφίλ ενός νεκρού παιδιού στους γονείς της.

Σημαντική απόφαση από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Γερμανία το οποίο υποχρεώνει το Facebook να δώσει την ψηφιακή κληρονομιά ενός νεκρού κοριτσιού στους γονείς του.

Ειδικότερα το Facebook πρέπει να επιτρέψει στους κληρονόμους της, τους γονείς της εν προκειμένω, την άμεση πρόσβαση στον αποκλεισμένο λογαριασμό της θανούσας κόρης τους. Αυτό προκύπτει από την απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου, η οποία περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa).

Οι δικαστές είχαν ήδη αποφασίσει το 2018 ότι το Facebook έπρεπε να παράσχει στους γονείς τα δεδομένα της κόρης τους. Ωστόσο, η αμερικανική εταιρεία δεν έθεσε στη διάθεσή τους όλα τα αρχεία.

Οι γονείς προσέφυγαν ξανά στο, Ανώτατο αυτή τη φορά, Δικαστήριο διότι ήθελαν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο προφίλ της νεκρής κόρης τους στο Facebook, αφού έψαχναν να βρουν ενδείξεις για το αν η 15χρονη κόρη τους είχε αυτοκτονήσει.

Το Facebook είχε θέσει τον λογαριασμό του κοριτσιού στη λεγόμενη «αναμνηστική κατάσταση». Ούτε οι γονείς δεν μπορούσαν έτσι να έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο προφίλ της κόρης τους. Κάτι το οποίο τώρα είναι πλέον δυνατό.