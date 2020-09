Κόσμος

Μπερλουσκόνι: Ο κορονοϊός είναι πραγματική κόλαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας μίλησε για τη “μάχη” που δίνει σε νοσοκομείο του Μιλάνου, ενώ έκανε και μία αναφορά στον Πλάτωνα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος μολύνθηκε με κορονοϊό και βρίσκεται εδώ και πέντε ημέρες στο νοσοκομείο “Σαν Ραφαέλε” του Μιλάνου, συνδέθηκε τηλεφωνικά με τους γερουσιαστές του κόμματός του, “Forza Italia”, και μίλησε για την κατάσταση της υγείας του.

«Δίνω μάχη για να ξεπεράσω αυτή την ασθένεια, που είναι πραγματική κόλαση, είναι τρομερά άσχημη. Από τις χιλιάδες ασθενών που εξετάσθηκαν στο “Σαν Ραφαέλε”, είμαι ο πέμπτος σε ό,τι αφορά το ιικό φορτίο. Έβαλα τα δυνατά μου και ελπίζω πραγματικά να καταφέρω να γίνω καλά», τόνισε ο “Καβαλιέρε”.

Παράλληλα, προσέθεσε ότι θέλει να πάρει μέρος στην τελευταία εβδομάδα εκστρατείας πριν από τις περιφερειακές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, διότι «φοβάται την αποχή και πρέπει να ηττηθεί αυτή η κυβέρνηση ανίκανων».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τέλος, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι έκανε και μία σαφή αναφορά στον Πλάτωνα, τονίζοντας ότι «η ψήφος αποτελεί ηθική υποχρέωση, όπως είχε πει και ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος στους Αθηναίους, διότι σε όποιον επιλέγει την αποχή, του αξίζει μια κυβέρνηση ανίκανων».