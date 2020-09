Κοινωνία

Πύρινη κόλαση στη Μόρια (βίντεο)

Εξέγερση προσφύγων και μεταναστών, με αφορμή την απομόνωση των διαπιστωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στο ΚΥΤ.

Ο κορονοϊός… άναψε φωτιές στη Μόρια. Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών το εγκατέλειψαν και αναζήτησαν καταφύγιο στα γύρω βουνά. Πολλοί είναι αυτοί που κατευθύνονται και προς την πόλη.

Αφορμή αποτέλεσε η γνωστοποίηση του ότι 35 άτομα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και ότι πρέπει να τεθούν σε απομόνωση μαζί με μέλη των οικογενειών τους, αλλά και όσους είχαν χαρακτηρισθεί επαφές τους. Αυτό θα γινόταν σε χώρους αποθήκης λίγο έξω από το ΚΥΤ, στον δρόμο προς την Παναγιούδα.

Κάποιοι από αυτούς αντέδρασαν στην προοπτική της απομόνωσής τους και αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό. Κάποιοι άλλοι αργά το βράδυ προσπάθησαν να βγουν έξω από τον καταυλισμό, κινούμενοι προς τα βουνά και θεωρώντας ότι έτσι θα διαφύγουν από τον κίνδυνο του κορονοϊού, που θα προκαλούσε η επαφή με όσους δεν δεχόταν να απομακρυνθούν. Οι συγκρούσεις μεταξύ τους, οδήγησαν σύντομα σε φωτιές, αρχικά περιμετρικά του καταυλισμού, που κατέκαψαν όλες τις σκηνές έξω και γύρω από το ΚΥΤ και κοντέινερ μέσα σε αυτό.

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οι φωτιές εξαπλώθηκαν ταχύτατα. 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα κινητοποιήθηκαν άμεσα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απωθήθηκαν από πρόσφυγες και μετανάστες.

Μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών κινήθηκε προς την πόλη, περνώντας μάλιστα μέσα από το χωριό της Μόριας. Διμοιρίες ΜΑΤ με κλούβες δημιούργησαν φραγμό στο ύψος του Καρά Τεπέ, για να τους εμποδίσουν.

Ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης μετέδωσε συγκλονιστικές εικόνες, οι οποίες αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στο ΚΥΤ της Μόριας.





Μέγαρο Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στις 9:30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου - για να εξεταστούν η κατάσταση στη Μόρια και τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή της - με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, του αναπληρωτή Υπουργού Γιώργου Κουμουτσάκου, του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, του διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου.

Σχοινάς: Η Κομισιόν έτοιμη να συνδράμει άμεσα σε όλα τα επίπεδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το πρωί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη φωτιά στη Μόρια.

«Μόλις επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φωτιά στη Μόρια. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον είναι σε επαφή με τους αρμόδιους Υπουργούς» αναφέρει ο κ. Σχοινάς σε ανάρτησή του στο twitter.

