Γιαννιτσά: Συναγερμός για τα δεκάδες κρούσματα σε εργοστάσιο

Διέκοψε τη λειτουργία της η κονσερβοποιία. “Τροχάδην” η ιχνηλάτηση των επαφών όσων βρέθηκαν θετικοί. Αγωνία για τη διασπορά του ιού.

(φωτογραφία αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 46 κρουσμάτων κορονοϊού σε κονσερβοποιία στα Γιαννιτσά.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε εργαζόμενους και στις επαφές των κρουσμάτων.

Η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη προσωρινά, ενώ έχει προγραμματιστεί απολύμανση στις εγκαταστάσεις. «Η εταιρεία, η οποία σημειωτέον τηρούσε όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία από τον Covid-19, μόλις ενημερώθηκε για την ύπαρξη κρουσμάτων σε 11 εργαζομένους της περιοχής Κιλκίς, έλαβε άμεσα όλα τα νόμιμα μέτρα, ενημερώνοντας τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και επιπλέον άμεσα μέτρα με δικά μας έξοδα, και μέχρι νεωτέρας, διέκοψε την λειτουργία της, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του προσωπικού της», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.