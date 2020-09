Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος στον ΑΝΤ1: Αναγκαία η μάσκα στα σχολεία, δεν προκαλεί προβλήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Παθολογίας μιλάει για την πορεία της πανδημίας, το εμβόλιο και το κίνημα κατά της χρήσης μάσκας.