Πολιτική

State Department: οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις τουρκικές επιχειρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, έκανε λόγο για περιοχές , όπου η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τη βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ για τις συνεχιζόμενες ερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο τονίζει το State Department, για το ενδεχόμενο να επεκταθούν οι τουρκικές έρευνες πολύ κοντά στο νησί του Καστελόριζου.

«Γνωρίζουμε αυτές τις μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες. Όπως έχουμε δηλώσει προηγουμένως και γενικώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της Τουρκίας για την έρευνα φυσικών πόρων σε περιοχές, όπου η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο», απάντησε εκπρόσωπος του State Department σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη σθεναρή στήριξη του στον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενθαρρύνοντας όλα τα μέρη να ξαναρχίσουν τη συζήτηση για τα συγκεκριμένα θέματα. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν σταματήσει να υποστηρίζουν το τελευταίο διάστημα την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση, με τον βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ να σημειώνει ότι καμία πλευρά δεν πρέπει να επιδιώκει τη δημιουργία τετελεσμένων μέσω της επίδειξης ισχύος.

Τέλος, επανέλαβε τη πάγια αμερικανική θέση που επιδιώκει την αξιοποίηση των πόρων της Ανατολικής Μεσογείου κατά έναν τρόπο που θα προάγει τη συνεργασία και θα παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή.